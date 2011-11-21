В ДТП под Курганом погибли три человека

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21 ноября 2011, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

На 14 км трассы Курган-Звериноголовское утром в понедельник столкнулись автомобиль ВАЗ-2111 и грузовик Nissan Atlas, пресс-служба МЧС по Курганской области сообщает, что в результате аварии три человека погибли, четверо пострадали.

На месте ДТП работают пожарно-спасательные подразделения, оперативная группа ФГКУ "6 ОФПС по Курганской области", сотрудники УМВД, ГИБДД, медики центра медицины и катастроф.

Раненые в ДТП люди госпитализированы в Кетовскую центральную районную больницу.