В Нальчике в ходе спецоперации ликвидированы боевики

//Происшествия

21 ноября 2011, 12:27 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В понедельник пресс-службе следственного управления СК по КБР сообщили, что в Нальчике в ходе спецоперации уничтожены трое боевиков, личности убитых устанавливаются.

Боевики были блокированы в одном из частных домов, на предложение сдаться открыли огонь по правоохранителям из автоматического огнестрельного оружия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного Кодекса России.

Утром в нескольких районах Нальчика в связи с проведением спецоперации вводился правовой режим КТО.