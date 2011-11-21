Семья из трех человек погибла в ДТП в Тюменской области

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21 ноября 2011, 09:54 [ «Аргументы Недели. Тюмень» ]

Столкновение легкового автомобиля "Лада" и грузовика произошло в воскресенье в Тюменской области, пресс-служба УГИБДД по Тюменской области сообщает, что в аварии погибли три человека, в том числе двухмесячный ребенок.

Авария произошла на 140-м километре дороги Курган-Тюмень, предварительно, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, что и послужило причиной аварии.

В легковом автомобиле находилась семья: 25-летние водитель и его жена, а также двух месячный малыш.