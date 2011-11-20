Кандидат в депутаты заксобрания Ленобласти И. Бучин скончался после избиения

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20 ноября 2011, 17:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Иннокентий Бучин, об убийстве которого ранее сообщили Аргументы.ру, был заявлен в качестве кандидата от "Единой России" на выборах в Законодательное собрание Ленобласти пятого созыва. Выборы в Заксобрание состоятся 4 декабря.

Бучин погиб в ночь на 20 ноября в Тихвинском районе Ленинградской области, по факту инцидента следствие возбудило уголовное дело. Предварительно, по данным источников, Бучин был избит грабителями и скончался от полученных травм.