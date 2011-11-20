В Ленинградской области убит кандидат в депутаты Заксобрания региона

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20 ноября 2011, 15:53 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от "Единой России" Иннокентий Бучин убит во время ограбления, сообщает в воскресенье "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ленинградского областного отделения партии.

Сообщается, что убийство И. Бучина произошло в ночь на 20 ноября в Тихвинском районе Ленобласти, по предварительным данным следствия, убийство произошло во время ограбления.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.