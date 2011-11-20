Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве автомобиль полиции сбил на дороге пьяную девушку

20 ноября 2011, 14:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве  ночью примерно в 01:25 воскресенья  экипаж вневедомственной охраны Управления внутренних дел Южного округа, двигаясь на служебном автомобиле "ВАЗ-2114", совершил наезд на девушку, переходившую дорогу  в неположенном месте.

 Инцидент произошел на пересечении Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы. 

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что молодая женщина, попавшая под колеса полицейского автомобиля,  находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Ей оказали  медицинскую помощь, а от госпитализации девушка отказалась.

ИЧ