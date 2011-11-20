В Москве автомобиль полиции сбил на дороге пьяную девушку

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20 ноября 2011, 14:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве ночью примерно в 01:25 воскресенья экипаж вневедомственной охраны Управления внутренних дел Южного округа, двигаясь на служебном автомобиле "ВАЗ-2114", совершил наезд на девушку, переходившую дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошел на пересечении Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы.

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что молодая женщина, попавшая под колеса полицейского автомобиля, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Ей оказали медицинскую помощь, а от госпитализации девушка отказалась.