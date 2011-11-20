В Грозном Як-40 со 120 пассажирами сел с отказавшим двигателем
20 ноября 2011, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Чечне в Грозном сегодня пассажирский самолет Як-40 авиакомпании "Вайнах-Авиа благополучно сел с отказавшим двигателем. Никто из 120 пассажиров не пострадал.
Генеральный директор чеченской авиакомпании "Вайнах-Авиа" Султан Гамбулатов сообщил, что отказал один из трех двигателей. Самолет, который совершал рейс из Стамбула, покружил над Грозным и благополучно сел.
В настоящее время специалисты выясняют причину отказа двигателя Авиалайнера Як-40.
"АН" сообщали, что в Краснодаре "Боинг-737" совершил сегодня вынужденную посадку.