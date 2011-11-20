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//Происшествия

В Грозном Як-40 со 120 пассажирами сел с отказавшим двигателем

20 ноября 2011, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Чечне в Грозном сегодня пассажирский самолет Як-40  авиакомпании "Вайнах-Авиа благополучно сел  с отказавшим двигателем. Никто из 120 пассажиров не пострадал.

Генеральный директор чеченской авиакомпании "Вайнах-Авиа" Султан Гамбулатов сообщил, что отказал один из трех двигателей. Самолет, который совершал рейс из Стамбула,  покружил над Грозным и благополучно сел. 
В настоящее время специалисты выясняют причину отказа двигателя Авиалайнера Як-40. 

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