В Грозном Як-40 со 120 пассажирами сел с отказавшим двигателем

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20 ноября 2011, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Чечне в Грозном сегодня пассажирский самолет Як-40 авиакомпании "Вайнах-Авиа благополучно сел с отказавшим двигателем. Никто из 120 пассажиров не пострадал.

Генеральный директор чеченской авиакомпании "Вайнах-Авиа" Султан Гамбулатов сообщил, что отказал один из трех двигателей. Самолет, который совершал рейс из Стамбула, покружил над Грозным и благополучно сел.

В настоящее время специалисты выясняют причину отказа двигателя Авиалайнера Як-40.

"АН" сообщали, что в Краснодаре "Боинг-737" совершил сегодня вынужденную посадку.