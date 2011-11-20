Патриарху Кириллу стало плохо на службе в храме Христа Спасителя

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20 ноября 2011, 13:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сегодня стало плохо в ходе торжественного богослужения в храме Христа Спасителя, посвященного 65-летию предстоятеля. Внезапно глава РПЦ почувствовал себя плохо.

Ожидалось, что патриарх Кирилл выступит с благодарственной речью перед верующими и духовенством, но на кафедре он не появился, передает РИА Новости.Через некоторое время его самочувствие улучшилось. Он спустился на прием по случаю его юбилея, сообщил глава патриаршей пресс-службы протоирей Владимир Вигилянский.

Напомним, на юбилей патриарха Кирилла прибыли католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй, митрополит Варшавский и всея Польши Савва, митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, а также делегации Румынской и Болгарской православных церквей. Планируется, что пройдут торжественные мероприятия.

Напомним, православные верующие , паломники из многих городов России стоят в очереди около храма Христа Спасителя в ожидании приложиться к Поясу Богородицы, впервые привезенному в Москву из Ватопедского монастыря, что на святой горе Афон.