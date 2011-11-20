В Москве футбольные фанаты вывесили хулиганский баннер недалеко от Кремля

//Происшествия

20 ноября 2011, 12:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В центре Москвы, на Большом каменном мосту футбольные болельщики вывесили огромный несанкционированный баннер.Около 11:00 группа неизвестных болельщиков закрепила на мосту в самом центре столице баннер размером в несколько метров, на котором была изображена эмблема одного из футбольных клубов и надпись: "Мы хозяева Москвы".

Плакат провисел на Большом каменном мосту около 20 минут, передает Интерфакс. Прибывшие на место полицейские и спасатели МЧС демонтировали несанкционированный плакат. Ведется розыск хулиганов.