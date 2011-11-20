Чиновница ФМС на Ставрополье на переходе сбила бабушку с внучкой, ребёнок погиб

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20 ноября 2011, 12:45 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Карта с сайта infogr.ru

На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту наезда на пожилую женщину с 3-летним ребёнком на руках автомобиля, управляемого замначальницей районной миграционной службы. Девочка от травм скончался в больнице.

"Заместитель начальника отдела УФМС по Советскому району, двигаясь на не служебной автомашине по улице Мира в городе Зеленокумске, наехала на идущих по пешеходному переходу женщин, на руках у одной из которых находилась трёхлетняя внучка", - сообщил наканунуне представитель прокуратуры Ставропольского края.

По его словам, в результате ДТП ребенок получил травму головы и скончался в больнице, передаёт РИА Новости.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает сайт ведомства. Прокурор края взял расследование дела на личный контроль.

Следователи пока не могут приступить к допросу виновницы трагедии, так как она госпитализирована.

"Она доставлена в больницу в шоковом состоянии, медики делают уколы, и в скором времени начнутся следственные действия", - сказала и.о. помощника руководителя СУСК по Ставропольскому краю Елена Гришко.

По ее словам, женщина управляла автомобилем по доверенности в рабочее время.