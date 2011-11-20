//Происшествия

20 ноября 2011, 12:13 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

В Краснодаре экстренную посадку совершил самолет "Боинг-737" авиакомпании "Кубань".

У "Боинга-737" через четыре минуты после взлета сработала сигнализация об открытии люка. В связи с этим авиалайнер, выполнявший рейс по маршруту Краснодар-Прага, выработал в районе аэропорта Краснодара топливо и совершил вынужденную посадку. Пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиры отправлены в аэропорт назначения, Прагу, другим исправным самолетом.

Отметим, на борту находились 77 пассажиров.