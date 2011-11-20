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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Чувашии трое детей погибли при пожаре в городе Шумерле

20 ноября 2011, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Чувашии трое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Шумерле. Прибывшие пожарные после получения сигнала о пожаре приехали и  быстро потушили возгорание в жилом доме. Но без жертв не обошлось.

При разборе завалов было обнаружено тело мальчика 1999 года рождения и тела девочки и мальчика, 2004 и 2009 года рождения соответственно.Женщина - мать погибших детей, 1980 года рождения, с ожогами первой и второй степени госпитализирована в ЦРБ города Шумерли. Дознаватели устанавливают причину возгорания. В настоящее время обстоятельства трагедии выясняются.

ИЧ

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