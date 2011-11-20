//Происшествия

20 ноября 2011, 08:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве на пересечении улицы Мусы Джалиля и Орехового проезда накануне в 22.10 мск автомобиль «Жигули», в котором находился наряд полиции, протаранил внедорожник Nissan. В результате ДТП пострадали двое полицейских.

Стражи порядка получили тяжелые травмы и были госпитализированы с места аварии, сообщили в столичном ГУ МВД РФ.На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.В минувшую пятницу вечером на трассе Москва – Касимов в Московской области произошло ДТП, в результате которого скончались двое полицейских. Два автомобиля столкнулись на 59-м километре автодороги. В результате аварии погиб сотрудник уголовного розыска отдела полиции города Куровское и столичный полицейский. Тяжелые травмы получили трое гражданских лиц.