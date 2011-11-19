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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Краснодаре трамвай переехал женщину

19 ноября 2011, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодаре трамвай переехал женщину. Авария произошла в субботу около 17:00 по московскому времени. Погибшая женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского полка ДПС. От полученных травм женщина скончалась на месте. Никто из пассажиров трамвая не пострадал. В настоящее время проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают картину происшествия.

ЕЛ

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