Андерсен первым помог пострадавшим в Норвегии российским рыбакам (ВИДЕО)

//Происшествия

19 ноября 2011, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр НТВ.

Норвежец Кнут Андерсен, живущий неподалеку от места аварии, был первым, кто пытался оказать помощь российским рыбакам, которые в ночь на субботу попали в ДТП по дороге в город Хаммерфест.

АН писали, что авария с автобусом, в котором находился сменный экипаж мурманского траулера "Борис Зайцев", произошла в суббботу в 00.30 по норвежскому времени (03.30 мск) в районе поселка Скайди недалеко от города Хаммерфеста на севере Норвегии.

Андерсен рассказал журналистам НРК о том, что около полуночи к нему пришли два человека, которые были очень взволнованы и пытались объяснить, что произошло несчастье, сообщил телеканал НРК.

"Когда я открыл дверь, на пороге стояли два человека, которые находились в состоянии шока. Сначала я не понял, что они пытались сказать, но они громко кричали, что случилось несчастье, и отчаянно жестикулировали. Я решил пойти с ними", - сказал Андерсен.

Он увидел автобус, который лежал перевернутым на правой стороне дороги. Когда норвежец попытался пробраться внутрь, то увидел людей, которые лежали вповалку в задней части автобуса.

"Я сразу обратил внимание, что два человека были зажаты. Один из них погиб, а у другого были тяжелые травмы. Моя жена, которая тоже пришла, побежала в дом за инструментами, чтобы мы могли освободить этого человека", - рассказал норвежец, передаёт РИА Новости.

Однако сделать самостоятельно им это не удалось, пришлось дожидаться спасателей. Они приехали довольно быстро и вместе с врачами и пожарными вытащили двух зажатых частями автобуса членов судовой команды.

Сам Андерсен, который сам много лет проработал шофером, предполагает, что водитель мог превысить скорость, и автобус занесло вправо. Он отметил, что автобус пролетел около десяти метров после того, как перевернулся.

Следователи намерены допросить водителя, который сейчас в тяжелом состоянии в больнице, однако выводы о причинах происшествия будут сделаны не раньше следующей недели, отметил представитель полиции западного Финнмарка Андреас Хаугаасен.

Напомним, МИД РФ взял ситуацию с пострадавшими российскими моряками под особый контроль. Возможно уже в ночь на воскресенье они будут доставлены в Мурманск.