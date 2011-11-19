МИД РФ: ситуация с моряками, пострадавшими в ДТП в Норвегии, на особом контроле

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19 ноября 2011, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Норвежские города Тромсе и Хаммерфест направлены российские дипломаты для оказания содействия пострадавшим российским морякам, сообщили в субботу в Департаменте информации и печати МИД РФ.

МИД России в плотном контакте с посольством России в Норвегии и Генконсульством России в Киркенесе держит ситуацию на особом контроле.

"Наши действия координируем также с региональным управлением МЧС России в Мурманске", - сообщили в МИД, передаёт Интерфакс.

По данным ведомства, в результате автомобильной аварии погиб электромеханик сменного экипажа А.Усатый. Среди пострадавших - водитель автобуса и два члена экипажа.

Ранее АН писали о том, что генеральный консул РФ в Киркенесе Игорь Булай сообщил, что в ближайшее время для перевозки пострадавших в Мурманск, в Норвегию будет отправлен транспорт.

Напомним, российский автобус с 23-мя пассажирами - сменным экипажем мурманского траулера "Борис Зайцев" - перевернулся в субботу около 03:30 по местному времени в горной местности неподалеку от города Скайди в северной Норвегии.