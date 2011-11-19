Генконсул РФ: раненых в ДТП в Норвегии российских моряков переправят в Мурманск

//Происшествия

19 ноября 2011, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Готов автобус, чтобы вывезти пострадавших в ДТП российских моряков, который должен прибыть из Мурманска в Норвегию в субботу, если позволят метеорологические условия, или в воскресенье, заявил генконсул РФ в Киркенесе.

Ранее "АН" сообщали о том, что российский автобус, по уточнённым данным, с 23-мя пассажирами - сменным экипажем мурманского траулера "Борис Зайцев" - перевернулся в субботу около 03:30 по местному времени в горной местности неподалеку от города Скайди в северной Норвегии.

"В перевернувшейся на склоне машине один россиянин погиб, - сообщил генеральный консул РФ в Киркенесе Игорь Булай.

Трое, по словам консула, в том числе водитель, получили тяжелые ранения и были доставлены без сознания в больницу города Тромсе. По словам врачей, им потребуется лечение. В больницу вылетел сотрудник генерального консульства.

Другим 19 пассажирам, получившим ушибы и порезы, оказывается помощь в больнице близлежащего города Хаммерфеста, некоторые из них уже отпущены.

"На место происшествия по тревоге оперативно прибыли вертолеты, машины пожарной охраны и "скорой помощи" - Причины аварии пока неясны. В Норвегии - обычная зима, со снегопадом и гололедом. В такую погоду на сложных участках извилистых дорог, покрытых снегом и льдом, дорожные происшествия - не редкость,"- добавил Булай.