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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В центре Киева прогремел взрыв на подземной стоянке

19 ноября 2011, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Киева произошел взрыв на подземной стоянке. В багажном отсеке автомобиля Mitsubishi взорвался неизвестный предмет. Автомобиль находился на подземной стоянке одного из жилых домов по Тургеневской улице.

По данным МВД Украины, инцидент произошел утром в субботу. Взрыв повредил автомобиль, люди не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная и взрывотехническая группы, передает РИА Новости.

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