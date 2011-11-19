В центре Киева прогремел взрыв на подземной стоянке

//Происшествия

19 ноября 2011, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Киева произошел взрыв на подземной стоянке. В багажном отсеке автомобиля Mitsubishi взорвался неизвестный предмет. Автомобиль находился на подземной стоянке одного из жилых домов по Тургеневской улице.



По данным МВД Украины, инцидент произошел утром в субботу. Взрыв повредил автомобиль, люди не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная и взрывотехническая группы, передает РИА Новости.