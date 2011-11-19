В Тверской области разбился частный вертолет

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19 ноября 2011, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Тверской области потерпел крушение частный вертолет Robinson R44. По факту падения проводится доследственная проверка. Инцидент произошел вечером 18 ноября 2011 года. Вертолет с одним пилотом на борту вылетел с неустановленного аэродрома в Тверской области. В 19.15 сработал его аварийный маяк. Вертолет упал в болотистой местности в 20-40 километрах северо-восточнее Твери. Судьба пилота неизвестна. В настоящее время ведутся поисковые работы, передает РИА Новости.