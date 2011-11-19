В Архангельской области без света остались около 2 тысяч человек

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19 ноября 2011, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Архангельской области произошло аварийное отключение электроэнергии на линии Мезень - Бычье в Мезенском районе области. Без электроснабжения остались порядка 2 тысяч жителей.



По данным МЧС, аварийное отключение произошло в субботу в 07:55 по мск. Без электроснабжения остались 14 населенных пунктов, передает Интерфакс. Помимо этого, электроснабжение отсутствует в 5 школах, 2 детских садах и 2 интернатах. В отключенных зданиях имеется печное отопление.