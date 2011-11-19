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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Четверо российских моряков, попавших в ДТП в Норвегии, помещены в клиники

19 ноября 2011, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Норвегии в субботу госпитализированы четверо российских рыбаков, попавших в аварию с автобусом. ДТП произошло в ночь на субботу. Пострадавшие были помещены в норвежские клиники.

Двух моряков доставили вертолетом в больницы города Тромсе. Еще двое были госпитализированы в Хаммерфесте, передает Интерфакс. Остальные пассажиры автобуса получили травмы легкой степени тяжести, и после оказания первой помощи, были отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее АН сообщали о том, что на севере Норвегии  перевернулся автобус с экипажем мурманского судна. Один человек погиб. В салоне автобуса находился 21 человек — сменный экипаж мурманского траулера «Борис Зайцев»

ЕЛ

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