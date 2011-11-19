Четверо российских моряков, попавших в ДТП в Норвегии, помещены в клиники

//Происшествия

19 ноября 2011, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Норвегии в субботу госпитализированы четверо российских рыбаков, попавших в аварию с автобусом. ДТП произошло в ночь на субботу. Пострадавшие были помещены в норвежские клиники.



Двух моряков доставили вертолетом в больницы города Тромсе. Еще двое были госпитализированы в Хаммерфесте, передает Интерфакс. Остальные пассажиры автобуса получили травмы легкой степени тяжести, и после оказания первой помощи, были отправлены на амбулаторное лечение.



Ранее АН сообщали о том, что на севере Норвегии перевернулся автобус с экипажем мурманского судна. Один человек погиб. В салоне автобуса находился 21 человек — сменный экипаж мурманского траулера «Борис Зайцев»