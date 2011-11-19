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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Питере легковушка врезалась в опору моста

19 ноября 2011, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль марки "ВАЗ-2104" врезался в опору моста. ДТП произошло на пересечении проспекта Народного ополчения и Дачного проспекта.

В результате аварии  получили ранения шесть человек, еще один скончался, передает "Интерфакс".
Инцидент произошел около 5:00 по мск. "ВАЗ-2104" врезался в опору моста, шесть человек были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка по факту аварии.

ЕЛ

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