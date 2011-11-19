В Питере легковушка врезалась в опору моста
19 ноября 2011, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль марки "ВАЗ-2104" врезался в опору моста. ДТП произошло на пересечении проспекта Народного ополчения и Дачного проспекта.
В результате аварии получили ранения шесть человек, еще один скончался, передает "Интерфакс".
Инцидент произошел около 5:00 по мск. "ВАЗ-2104" врезался в опору моста, шесть человек были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка по факту аварии.