В Питере легковушка врезалась в опору моста

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19 ноября 2011, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль марки "ВАЗ-2104" врезался в опору моста. ДТП произошло на пересечении проспекта Народного ополчения и Дачного проспекта.



В результате аварии получили ранения шесть человек, еще один скончался, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел около 5:00 по мск. "ВАЗ-2104" врезался в опору моста, шесть человек были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка по факту аварии.