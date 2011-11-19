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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На севере Норвегии перевернулся автобус с экипажем мурманского судна

19 ноября 2011, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

На севере Норвегии  перевернулся автобус с экипажем мурманского судна. Один человек погиб. В салоне автобуса находился 21 человек — сменный экипаж мурманского траулера «Борис Зайцев».

Авария произошла утром в субботу в районе норвежского города Хаммерфеста, передает РИА «Новости». Об аварии в МЧС сообщил старпом судна “Борис Зайцев”. В результате инцидента один человек погиб, четверо находятся в тяжелом состоянии. Вся команда в настоящее время находится в больнице Хаммерфеста — небольшого города на севере Норвегии. Возраст пострадавших - от 40 до 50 лет. Судно принадлежит «Мурманскому Траловому флоту».

ЕЛ

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