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19 ноября 2011, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

На севере Норвегии перевернулся автобус с экипажем мурманского судна. Один человек погиб. В салоне автобуса находился 21 человек — сменный экипаж мурманского траулера «Борис Зайцев».



Авария произошла утром в субботу в районе норвежского города Хаммерфеста, передает РИА «Новости». Об аварии в МЧС сообщил старпом судна “Борис Зайцев”. В результате инцидента один человек погиб, четверо находятся в тяжелом состоянии. Вся команда в настоящее время находится в больнице Хаммерфеста — небольшого города на севере Норвегии. Возраст пострадавших - от 40 до 50 лет. Судно принадлежит «Мурманскому Траловому флоту».