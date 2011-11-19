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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Экс-министра транспорта Камчатского края арестовали за взятку

19 ноября 2011, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Камчатском крае арестовали бывшего министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Силюкова. Силюкова подозревают во взятке в размере одного миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 18 июля по 28 сентября 2011 года экс-министр получил от бизнесмена взятку в размере 970 тысяч рублей. Взамен Силюков якобы пообещал ответную "услугу": помочь получить контракт на строительство грузопассажирского судна стоимостью 422 миллиона рублей. Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю, суд удовлетворил ходатайство следователя. Владимир Силюков был арестован. Против чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ ( злоупотребление должностными полномочиями ) и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ( получение взятки в крупном размере ).

ЕЛ

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