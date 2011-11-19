В Якутии автомобиль провалился под лед, погибли два человека

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19 ноября 2011, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии машина провалилась под лед. Погибли два человека. Водолазы пытаются достать тела погибших. По данным МЧС России, инцидент произошел в Усть-Алданском районе.



Под лед провалился автомобиль УАЗ-452, в салоне которого находились семь человек. Автомобиль ехал вдоль озера Илин Хабыя в село Бетте Усть-Алданского района. Решив сократить путь, водитель УАЗа свернул на лёд и в 500 метрах от берега провалился под него, передает РИА Новости. Из семи пассажиров пять покинули проваливающийся автомобиль самостоятельно и не пострадали, а два человека не успели выбраться из УАЗа и утонули.