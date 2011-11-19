В Москве неизвестные подожгли три иномарки на Верхней Масловке

//Происшествия

19 ноября 2011, 08:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в ночь на субботу неизвестные подожгли три автомобиля Honda CR-V и Nissan Pathfinder, и модель третьей иномарки уточняется. Источник в правоохранительных органах сообщил, что около 3:00 субботы в полицию позвонили очевидцы и сообщили о том, что на улице Верхняя Масловка у дома 2 одновременно загорелись два автомобиля.



Полиция незамедлительно прибыла на место происшествия и обнаружила, что загорелись две иномарки – Honda CR-V и Nissan Pathfinder, передает Интерфакс. Установлен очаг возгорания: злоумышленники плеснули горючей жидкостью в район лобовых стекол автомобилей, затем подожгли. Жильцы ближайших домов потушили пожар до приезда сотрудников МЧС.

Одновременно с этим сотрудники полиции были вызваны и в один из соседних дворов, где также вспыхнула иномарка, модель которой уточняется. Эту машину также быстро потушили.

На месте происшествия работает передвижная пожарно-техническая лаборатория.

В Москве полиция в пятницу, 4 ноября, задержала подозреваемых в поджоге автомобиля Mercedes на Воронежской улице. В ГУ МВД по Москве сообщили, что задержанные - студенты. Они признались в поджоге 11 машин.