Лысаков: Череда наездов на пешеходов в России продолжается. Это какой-то рок

//Происшествия

18 ноября 2011, 22:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта er.ru

В России наезды на пешеходов лидируют по числу среди общего количества ДТП, отметил лидер движения росийских автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков в пятницу.

Бороться с водителями, скрывающимися с мест ДТП, можно с помощью широкого распространения автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Такое мнение высказал Вячеслав Лысаков, комментируя инцидент с ДТП, в котором женщина в подмосковных Люберцах в ночь с четверга на пятницу была сбита тремя автомобилями.

"Череда наездов на пешеходов в России продолжается. Это какой-то рок, хотя здесь все зависит от личной дисциплины как водителей, так и пешеходов", - отметил Лысаков, сообщает er.ru.

Пока непонятно, где переходила дорогу девушка, был ли там пешеходный переход или, наоборот, неустановленное для перехода место.

"Произошла чудовищная трагедия," - сказал Лысаков.

"Для того, чтобы сократить такие трагедии, надо повышать дисциплину как самих водителей, так и пешеходов", - заметил лидер движения автомобилистов "Свобода выбора".