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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Люберцах на Лермонтовском проспекте женщину переехали 3 автомобиля подряд

18 ноября 2011, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В Подмосковье женщина попала под колеса сразу трёх автомобилей. Один из водителей даже не заметил, что совершил наезд на женщину, и протащил тело за собой около километра.

Накануне поздно вечером  женщина переходила дорогу в паре километров от МКАД, на Лермонтовском проспекте Люберец и попала под колёса автомобиля. Водитель даже не остановился и с места происшествия скрылся.

После этого сбитого пешехода переехала еще одна машина, сообщают vesti.ru. Владелец BMW X5 просто не заметил распластанного на дороге тела. Но водитель остановился и попытался помочь пострадавшей.

Следом проезжал еще один внедорожник. Машина зацепила лежащую на дороге женщину за одежду. Джип SsangYong протащил женщину по асфальту еще около километра, от Люберец до самой Москвы.

Едущие за внедорожником водители начали ему сигналить и моргать фарами своих машин. Только после этого пожилой водитель внедорожника замедлил ход. Когда владелец внедорожника увидел, что произошло, он чуть не упал в обморок.

Водитель внедорожника протащил несчастную до подъема на мост МКАД. Вместе с другими очевидцами происшествия он попытался оказать помощь жертве наезда. Но, оказалось, что поздно. У женщины пульс уже не прощупывался.

Прибывшей на место происшествия карете скорой помощи пришлось приводить в чувство не пострадавшую, а водителя внедорожника.

Установлена личность погибшей. Это 38-летняя жительница подмосковного города Котельники Лидия Кузнецова. У неё оказалась рваная рана живота, кроме этого она зацепилась ногой за задний мост внедорожника. Чтобы извлечь тело погибшей, на место ДТП пришлось вызывать спасателей.

Официальных комментариев из УВД по Москве и Московской области пока нет, но известно, что полиция расследует происшествие.

ЛБ

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