//Происшествия

18 ноября 2011, 18:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото с сайта vesti.ru

На Московском вокзале Санкт-Петербурга из-за анонимного звонка о минировании "Невского экспресса" в пятницу на час была задержана отправка состава. Поезд был обследован с помощью служебных собак и технических средств.

Взрывного устройства в поезде обнаружено не было. После ложного звонка посадка пассажиров в поезд была возобновлена около 16 часов по московскому времени.

При этом, после получения звонка с предупреждением, полная эвакуация Московского вокзала не проводилась, людей вывели только из состава, сообщает ИТАР-ТАСС. Всего из "невского экспресса" были эвакуировано около 600 пассажиров.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва незадолго до отправления "Невского экспресса", назначенного на 15 часов 15 минут. Правоохранительные органы Петербурга ведут поиск звонившего.

"Невский экспресс" – скоростной пассажирский поезд, который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом с 2001 года. Поезд состоит из 11 вагонов, вагона-ресторана и локомотива, преодолевает расстояние между конечными точками без остановок за 4 часа.

Напомним, 27 декабря 2009 года поезд "Невский экспресс" был подорван между перегонами Алешкино и Лыкошено в районе станции Бологое. Погибли 28 человек, более 90 были ранены. По факту подрыва поезда на скамье подсудимых оказались 10 уроженцев Ингушетии.