На Егорьевском шоссе попали в ДТП сотрудники московской и подмосковной полиции

//Происшествия

18 ноября 2011, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники московской и подмосковной полиции попали в ДТП на Егорьевском шоссе в Подмосковье, произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ-2111" и "Хонда-Цивик", в результате аварии погибли люди.



В правоохранительных органах сообщили, что "по предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-2111", за рулем которого находился оперативный дежурный отдела полиции по Рязанскому району Москвы, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Хонда-Цивик".



По словам сотрудника правоохранительных органов, в результате столкновения погиб находившийся в "Хонде" майор полиции, служивший на должности заместителя начальника отдела полиции города Куровское. Еще один сотрудник столичной полиции был госпитализирован в тяжелом состоянии. В ДТП "погибли еще три человека - две женщины и один мужчина, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии", передает Интерфакс.