Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На Егорьевском шоссе попали в ДТП сотрудники московской и подмосковной полиции

18 ноября 2011, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники московской и подмосковной полиции попали в ДТП на Егорьевском шоссе в Подмосковье, произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ-2111" и "Хонда-Цивик", в результате аварии погибли люди.

В правоохранительных органах сообщили, что "по предварительным данным, автомобиль "ВАЗ-2111", за рулем которого находился оперативный дежурный отдела полиции по Рязанскому району Москвы, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Хонда-Цивик".

По словам сотрудника правоохранительных органов, в результате столкновения погиб находившийся в "Хонде" майор полиции, служивший на должности заместителя начальника отдела полиции города Куровское. Еще один сотрудник столичной полиции был госпитализирован в тяжелом состоянии. В ДТП "погибли еще три человека - две женщины и один мужчина, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии", передает Интерфакс.

СБ

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять минские договоренности. С таким призывом выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…