//Происшествия

18 ноября 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

17 ноября в 18 часов от фельдшера «скорой помощи» в Олюторский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что с судна "Муравьев-Амурский" с предварительным диагнозом "отравление техническим спиртом" доставлены члены экипажа, двое из которых скончались на судне, трое госпитализированы в районную больницу села Тиличики. По факту гибели моряков начала доследственная проверка.

Предварительно установлено, что моряки с российского судна "Муравьев-Амурский" употребили в качестве алкогольного напитка антифриз - жидкость для охлаждения двигателей.

В настоящее время следствием решается вопрос о выезде на судно для проведения осмотра места происшествия и опроса других членов экипажа.