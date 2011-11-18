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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Начата проверка по факту гибели членов экипажа судна "Муравьев-Амурский"

18 ноября 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

17 ноября в 18 часов от фельдшера «скорой помощи» в Олюторский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что с судна "Муравьев-Амурский" с предварительным диагнозом "отравление техническим спиртом" доставлены члены экипажа, двое из которых скончались на судне, трое госпитализированы в районную больницу села Тиличики. По факту гибели моряков начала доследственная проверка.

Предварительно установлено, что моряки с российского судна "Муравьев-Амурский" употребили в качестве алкогольного напитка антифриз - жидкость для охлаждения двигателей.
В настоящее время следствием решается вопрос о выезде на судно для проведения осмотра места происшествия и опроса других членов экипажа. 
ЕП

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