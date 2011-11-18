Начата проверка по факту гибели членов экипажа судна "Муравьев-Амурский"
18 ноября 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
17 ноября в 18 часов от фельдшера «скорой помощи» в Олюторский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что с судна "Муравьев-Амурский" с предварительным диагнозом "отравление техническим спиртом" доставлены члены экипажа, двое из которых скончались на судне, трое госпитализированы в районную больницу села Тиличики. По факту гибели моряков начала доследственная проверка.