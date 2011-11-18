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18 ноября 2011, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве совершено нападение на директора спорткомплекса Олимпийской деревни. Нападение неизвестных на спортивного чиновника произошло рядом с офисом Олимпийского комитета.



В настоящее время ГУВД Москвы проводит проверку в связи с жестоким избиением Геннадия Николаевича Снегура, который сейчас находится в реанимационном отделении московской больницы № 36. У него диагностированы переломы лицевых костей, а также множественные другие травмы.



Бригада скорой помощи подобрала Геннадия Снегура вечером 16 ноября вблизи здания Олимпийского комитета на Лужнецкой набережной. Информацию по этому инциденту передана дежурным врачом в столичное ГУВД, об этом сообщает Полит.ру.



Геннадий Снегур, мастер спорта и заслуженный тренер России по греко-римской борьбе, занимает пост директора государственного предприятия "Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80", которое относится к департаменту физической культуры и спорта города Москвы и расположено на Мичуринском проспекте. Спорткомплекс был построен специально к летним Олимпийским играм 1980 года. В нем проводятся занятия по спортивному и подводному плаванию, футболу, каратэ, фитнесу, теннису и ОФП. Спорткомплекс включает в себя один глубокий и два мелких бассейна, залы для мини-футбола, волейбола и борьбы, теннисные корты, два травяных поля, стрелковый электронный тир, фитнес-центр, а также 12 саун и гостиницу.