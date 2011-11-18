В Пушкино задержан мужчина, вымогавший у пенсионера 200 тысяч рублей

//Происшествия

18 ноября 2011, 09:30 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]

В МУ МВД «Пушкинское» обратился 64-летний пенсионер, который сообщил, что неизвестный ему мужчина под надуманным предлогом вымогает 200 000 рублей, сотрудниками уголовного розыска за совершенное преступление был установлен 20-летний житель Москвы, сообщил Аргументам.ру представитель ГУ МВД РФ по Московской области Евгений Гильдеев.

При передаче части денежной суммы в размере 20 000 рублей оперативниками уголовного розыска и инспекторами ОГИБДД был задержан с поличным на ул. 50 лет Комсомола в Пушкино.

В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено и изъято 0,5 г героина.

При проведении проверки полицейские установили, что молодой человек числится в межгосударственном розыске по ст. 327 УК Армении – уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации.