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//Происшествия

Пожар в Дзержинском на крупнейшей ТЭЦ в мире потушен, потребители ЧП не заметили

17 ноября 2011, 23:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта andrej-repnikov.narod.ru
Фото с сайта andrej-repnikov.narod.ru

Отключений электроэнергии из-за пожара на ТЭЦ-22,  расположенной в подмосковном Дзержинском, не было, сообщил в четверг ночью официальный представитель "Мосэнерго".

"На одном из трансформаторов было возгорание. Никаких отключений потребителей от электроснабжения не произошло. Специалисты "Мосэнерго" разбираются с ситуацией", - сказал официальный представитель "Мосэнерго" РИА Новости.

В подмосковном управлении МЧС также сообщили, что пожар не привел к нарушению подачи электроэнергии потребителям.

По данным спасателей, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Он уже потушен. Обстоятельства возгорания выясняются.

ТЭЦ-22 является одной из крупнейших теплоэлектроцентралей в мире. Виды используемого топлива - газ, уголь. Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, Дзержинский и большую часть населенных пунктов Люберецкого района Московской области, снабжает паром Московский нефтеперерабатывающий завод, тепличные хозяйства и предприятия Люберецкого района, сообщает сайт "Мосэнерго"

 

ЛБ

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