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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Крупное ДТП произошло в Чечне, есть жертвы

17 ноября 2011, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Крупное ДТП произошло вечером в четверг. У въезда в Урус-Мартан столкнулись автомобили "Газель" и "Лада Приора". В результате дорожно-транспортного происшествия  погибли два человека.

Десять человек пострадали, получили  ранения. Среди пострадавших есть один ребенок.
Причины аварии уточняются.

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