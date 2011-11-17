Крупное ДТП произошло в Чечне, есть жертвы

//Происшествия

17 ноября 2011, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Крупное ДТП произошло вечером в четверг. У въезда в Урус-Мартан столкнулись автомобили "Газель" и "Лада Приора". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Десять человек пострадали, получили ранения. Среди пострадавших есть один ребенок.

Причины аварии уточняются.