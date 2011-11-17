В подмосковном Дзержинском загорелась подстанция

//Происшествия

17 ноября 2011, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта energo-news.ru

В Московской области в городе Дзержинском в четверг вечером загорелась трансформаторная подстанция, информация о пострадавших уточняется, сообщил представитель пресс-службы регионального управления МЧС России.

"В 20.45 поступило сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции номер 22 в подмосковном городе Дзержинский. Размер подстанции десять на шесть метров. К тушению привлечены 12 пожарных подсчетов", - сказал собеседник агентства РИА Новости.