Врачи выписывают пострадавших при столкновении локомотива с пассажирским вагоном

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17 ноября 2011, 21:32 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото с сайта profinews.com.ua

Врачи воронежской больницы №10 приступили к выписке пострадавших от столкновения с тепловозом пассажиров поезда "Новосибирск - Белгород". В четверг выписана 73-летняя женщина, в пятницу покинет палату 58-летняя пострадавшая.

Напомним, столкновение манёврового локомотива с пассажирским составом "Новосибирск - Белгород" произошло 9 ноября на станции "Воронеж-1" около 05.00 мск. В результате происшествия 17 человек обратились за медицинской помощью, из которых шестерых медики госпитализировали.

"Чтобы получить компенсацию по страховке от железной дороги, пострадавшим нужно будет предъявить справки. Сумма выплат определяется степенью тяжести полученной травмы", - отметил представитель РИА Новости ЮВЖД.

Причины происшествия расследует специальная комиссия под руководством начальника Юго-Восточной железной дороги Анатолия Володько.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по данному факту, проведение которой поручено Воронежской транспортной прокуратуре. Как установило следствие, машинист маневрового тепловоза, который должен был отцепить пять вагонов от состава, почувствовал себя плохо и не сумел вовремя затормозить.