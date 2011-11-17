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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Пилот пассажирского самолета случайно запер себя в туалете во время полета

17 ноября 2011, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

В США пилот пассажирского самолета авиакомпании Chatauqua Airlines случайно запер себя в туалете во время полета.
Командир авиалайнера, выполнявшего рейс из Эшвилла, штат Северная Каролина, в аэропорт "Ла Гуардиа" Нью-Йорка, решил посетить туалет перед самой посадкой. Но дверь заклинило.

Самолет уже кружил над аэропортом. Командир стал стучать в дверь туалета кулаками. На шум пришел один из пассажиров, которого летчик попросил пройти в кабину и рассказать членам экипажа об инциденте, пишет The New York Post.

Коллеги запертого в туалете летчика заподозрили в пассажире, пытавшемся попасть к ним в кабину, террориста. Второму пилоту показалось, что пассажир разговаривает с ближневосточным акцентом. О ЧП он доложил наземным службам.

Диспетчеры порекомендовали срочно заходить на вынужденную посадку. На встречу самолета направили полицию и агентов ФБР и  даже успели связаться с истребителями. В этот момент капитан экипажа смог  выбраться из туалета. Добравшись до кабины, пилот заверил наземные службы, что полету ничего не угрожает.

ИЧ

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