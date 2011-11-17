Людмилу Качалову отправили из СИЗО в больницу

//Происшествия

17 ноября 2011, 19:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Людмилу Качалову, которая подозревается в причастности к убийству президента Ассоциации женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной, госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья.

Людмила Качалова является членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы. По версии следствия, она явилась заказчиком убийства Татьяны Малютиной, чтобы занять её должность, и заплатила киллеру 50 000 рублей.

Качалова находилась в СИЗО, в четверг она пожаловалась на плохое самочувствие. Врачи решили отправить женщину в больницу.

Спустя четыре с половиной месяца следователи задержали предполагаемых исполнителя преступления и заказчика — нынешнего президента ассоциации Людмилу Качалову. Труп Татьяны Малютиной был найден 4 июля текущего года в ее квартире, расположенной в микрорайоне Хамовники. По данным экспертов, причиной смерти стал удар твердым тупым предметом по голове. Было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 105 («убийство»). Сыщикам потребовалось четыре с половиной месяца, чтобы выйти на след подозреваемых.



Ассоциация женщин-предпринимателей России — общественная организация, существует с 1990-х годов. Она нацелена на развитие женского предпринимательства, профессиональную подготовку и повышение квалификации, помощь женщинам-предпринимателям, обмен опытом между ними.

Татьяна Малютина была одним из основателей ассоциации. Она окончила Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и аспирантуру Института управления имени Орджоникидзе. Работала в Метрострое, в исполкоме Ленинского района Москвы. Как передает радиостанция "Бизнес-ФМ", про Людмилу Качалову известно, что она проживает в Москве с 1992 года, а свой бизнес в столице начинала в Юго-Восточном округе. В частности, там у нее были ветеранские магазины.