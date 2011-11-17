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17 ноября 2011, 19:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве офицер полиции задержан за вымогательство 500 тысяч рублей. Столичные оперативники раскрыли банду вымогателей, в состав которой входили бывший и действующий сотрудники правоохранительных органов.

Они требовали деньги у коммерсанта якобы за прекращение проверки его фирмы, передает Радио СИТИ-ФМ.

Полицейского задержали с поличным при получении полумиллиона рублей. Пойманы и два его сообщника, один из них бывший милиционер. Против вымогателей возбуждено уголовное дело. В МВД сообщили, что полицейский будет уволен, а его непосредственные руководители лишатся постов.