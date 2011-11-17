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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Камчатском крае на берег выбросило буксир "Садко"

17 ноября 2011, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

На Камчатке на сушу выбросило буксир "Садко". Пострадали два человека, сообщает МЧС России по Камчатскому краю. На борту судна, по предварительным данным, находилось семь членов экипажа.

Инцидент произошел в устье реки Тигиль в одноименном районе на северо-западном побережье. Два человека получили травмы. В настоящее время буксир "Садко" находится на берегу, крена и разлива нефтепродуктов зафиксировано не было. Экипаж обследует корпус судна на наличие пробоин.

ЕЛ

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