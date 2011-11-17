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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Анапе телефонный "террорист" сообщил о минировании трех школ

17 ноября 2011, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Анапе полиция ищет телефонного террориста, который в четверг сообщил о минировании трех школ. По данным ГУМВД России по Краснодарскому краю, неизвестный сообщил о минировании трех школ - № 1, 5 и 6".

Суммарно в этих школах обучается около 3 тысяч человек. Дети и педагоги были эвакуированы. Кинологи проверили учебные заведения и взрывчатых веществ не обнаружили. Было установлено, что злоумышленник звонил с таксофона. Возможно, это был ребенок, сейчас его ищут, передает РИА Новости.

ЕЛ

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