По факту кражи в УФМС РФ по Московской области в Орехово-Зуево возбуждено дело

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17 ноября 2011, 12:14 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]

В Дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обратился начальник межрайонного УФМС России по Московской области в Орехово-Зуево с заявлением, что в ночь с 15 на 16 ноября из офиса были похищены 25 бланков заграничных паспортов, а также 6 штампов для оформления приглашения иностранного гражданина, сообщил "Аргументам.ру" представитель ГУ МВД по Московской области полковник полиции Евгений Гильдеев. сообщил "Аргументам.ру" представитель ГУ МВД по Московской области полковник полиции Евгений Гильдеев.

Гильдеев уточнил, что в ходе работы следственно-оперативной группы изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых видно изображение преступника, кроме того, были получены отпечатки пальцев рук злоумышленника.

Мужчина проник в помещение УФМС, разбив окно на первом этаже здания.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся исследовательско-поисковые мероприятия по получению всех необходимых данных о совершенном преступлении, а также оперативно-разыскные действия по установлению личности и местонахождения преступника и его задержанию.

Следственным управлением по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, добавил Гильдеев.