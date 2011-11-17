По факту кражи в УФМС РФ по Московской области в Орехово-Зуево возбуждено дело
17 ноября 2011, 12:14 [«Аргументы Недели. Москва», Елена ПЛАВСКАЯ ]
В Дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обратился начальник межрайонного УФМС России по Московской области в Орехово-Зуево с заявлением, что в ночь с 15 на 16 ноября из офиса были похищены 25 бланков заграничных паспортов, а также 6 штампов для оформления приглашения иностранного гражданина, сообщил "Аргументам.ру" представитель ГУ МВД по Московской области полковник полиции Евгений Гильдеев.
Гильдеев уточнил, что в ходе работы следственно-оперативной группы изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых видно изображение преступника, кроме того, были получены отпечатки пальцев рук злоумышленника.
Мужчина проник в помещение УФМС, разбив окно на первом этаже здания.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся исследовательско-поисковые мероприятия по получению всех необходимых данных о совершенном преступлении, а также оперативно-разыскные действия по установлению личности и местонахождения преступника и его задержанию.
Следственным управлением по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, добавил Гильдеев.
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