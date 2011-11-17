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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Томской области в двух пожарах погибли 5 человек

17 ноября 2011, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Томской области произошли два пожара в частных домах в Колпашевском районе. Погибли пять мужчин. Один из этих пожаров произошел накануне в деревне Усть-Речка. Другой пожар произошел в  щитовом жилом доме в поселке Тогур.

По данным МЧС, в деревне Усть-Речка сгорел одноэтажный брусовой дом, приспособленный под дачу. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили в доме у входной двери на полу и в углу комнаты под обрушившимся потолочным перекрытием тела двух мужчин. Сообщение о пожаре в поселке Тогур поступило минувшей ночью. Произошло обрушение крыши и потолочного перекрытия, передает РБК. В сгоревших квартирах пожарные обнаружили тела трех мужчин.

ЕЛ

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