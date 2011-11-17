В Омске врачей обвиняют в смерти 14-летнего подростка

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
17 ноября 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели. Омск» ]
В Омске врачей городской клинической больницы N1 имени Кабанова подозревают в причастности к смерти 14-летнего мальчика, скончавшегося от гепатита. Возбуждено уголовное дело.
25 августа несовершеннолетний пациент поступил в лечебное заведение с диагнозом "гепатит", передает "Интерфакс". 30 августа ребенок скончался. По данным Следственного Комитета, уголовное дело было возбуждено по статье 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей").
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области