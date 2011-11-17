В Омске врачей обвиняют в смерти 14-летнего подростка

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17 ноября 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

В Омске врачей городской клинической больницы N1 имени Кабанова подозревают в причастности к смерти 14-летнего мальчика, скончавшегося от гепатита. Возбуждено уголовное дело.



25 августа несовершеннолетний пациент поступил в лечебное заведение с диагнозом "гепатит", передает "Интерфакс". 30 августа ребенок скончался. По данным Следственного Комитета, уголовное дело было возбуждено по статье 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей").