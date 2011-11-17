У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,7

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17 ноября 2011, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

У побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 29,8 километра. Как сообщает сайт Геологической службы США (USGS), сведений о пострадавших нет.



Подземные толчки были зафиксированы в 20.57 среды по местному времени (04.57 четверга по мск), передает РИА Новости. Эпицентр располагался в 129 километрах к юго-западу от города Манта. Сообщений о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами нет.