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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

У берегов Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,7

17 ноября 2011, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

У побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 29,8 километра. Как сообщает сайт Геологической службы США (USGS), сведений о пострадавших нет.

Подземные толчки были зафиксированы в 20.57 среды по местному времени (04.57 четверга по мск), передает РИА Новости. Эпицентр располагался в 129 километрах к юго-западу от города Манта. Сообщений о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами нет.

ЕЛ

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