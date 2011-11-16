Росавиация: Rolkan не принадлежит РФ, как и её самолёт, задержанный в Кабуле

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16 ноября 2011, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Авиакомпания Rolkan Investsments Ltd, чьи летчики были осуждены в Таджикистане и чей самолет Ан-74 был задержан в Кабуле, в России не зарегистрирована, сообщили в среду в Росавиации.

"Авиакомпания "Ролкан инвестментс" не значится в реестре сертификатов эксплуатантов и не является российским авиаперевозчиком", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Что же касается задержанного в Афганистане Ан-74 той же авиакомпании, то, по информации Росавиации, "данный самолет не состоит в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, а также не относится ни к государственной, ни к экспериментальной российской авиации".