Задержанный в Кабуле самолёт всё-таки принадлежит компании Rolkan

//Происшествия

16 ноября 2011, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ozodi.org

В аэропорту Кабула в среду афганские власти не выпускают самолёт, принадлежащий именно авиакомпании Rolkan. Выяснилось, что произошла путаница: задержан Ан-74, а не Ан-72.

"Это наш самолет. Произошла путаница, когда заговорили об Ан-72, которого действительно у нас нет. Данный самолет - Ан-74 - действительно принадлежит нашей авиакомпании, он, также как и задержанные в Таджикистане самолеты Ан-72, находился в аренде у компании "Аэроспейс", - заявил Интерфаксу президент авиакомпании Валерий Пфеффер.

Дело в том, что она задолжала аэропорту $2,5 млн, поэтому самолет не хотели выпускать из аэропорта. Сообщается, что сейчас долг погашен в полном объеме. В ближайшее время будет снят арест с самолета, летчики находятся на свободе, передает радио "Вести ФМ".

Напомним, в среду утром с подачи таджикских СМИ появилась информация о том, что в Кабуле по приказу министерства транспорта Афганистана задержан российский Ан-72, который, как и самолёты, конфискованные в Таджикистане, обслуживал голландскую компанию Supreme Food.

Дипмиссия РФ занялась проверкой информации об арестованном в Кабуле Ан-72.