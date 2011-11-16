Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Задержанный в Кабуле самолёт всё-таки принадлежит компании Rolkan

16 ноября 2011, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ozodi.org
Фото с сайта ozodi.org

В аэропорту Кабула в среду афганские власти не выпускают самолёт, принадлежащий именно авиакомпании Rolkan. Выяснилось, что произошла путаница: задержан Ан-74, а не Ан-72. 

"Это наш самолет. Произошла путаница, когда заговорили об Ан-72, которого действительно у нас нет. Данный самолет - Ан-74 - действительно принадлежит нашей авиакомпании, он, также как и задержанные в Таджикистане самолеты Ан-72, находился в аренде у компании "Аэроспейс", - заявил Интерфаксу президент авиакомпании Валерий Пфеффер.

Дело в том, что она задолжала аэропорту $2,5 млн, поэтому самолет не хотели выпускать из аэропорта. Сообщается, что сейчас долг погашен в полном объеме. В ближайшее время будет снят арест с самолета, летчики находятся на свободе, передает радио "Вести ФМ".

Напомним, в среду утром с подачи таджикских СМИ появилась информация о том, что в Кабуле по приказу министерства транспорта Афганистана задержан российский Ан-72, который, как и самолёты, конфискованные в Таджикистане, обслуживал голландскую компанию Supreme Food.

Дипмиссия РФ занялась проверкой информации об арестованном в Кабуле Ан-72.

ЛБ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

//новости ан

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан