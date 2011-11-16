В Днепропетровске взорвалась урна для мусора, погиб человек

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16 ноября 2011, 16:09 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в центре Днепропетровска на Украине взорвалась урна для мусора, в результате которого погиб один человек, возбуждено дело по статье "Теракт".



В пресс-службе рассказали, что первоначально дело было возбуждено по статье "Умышленное убийство", однако "в результате проведенных следственных действий прокурор Днепропетровской области вынес постановление о переквалификации состава преступления по признакам теракта".



Сотрудник МЧС по Днепропетровской области уточнил, что взрыв произошел около полуночи в центре города после того, как мужчина выбросил пустую бутылку в урну. От удара взрывной волны мужчина скончался на месте, передает Интерфакс.



Напомним, в январе 2011 года в украинском городе Макеевка Донецкой области прогремели два взрыва, после которых неизвестные стали угрожать новыми терактами и потребовали выплатить им 4 млн евро. Следствие по этим делам до сих пор продолжается.