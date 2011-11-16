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//Происшествия

В Белом море эвакуируют людей с борта судна "Капитан Кузнецов"

16 ноября 2011, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Спасатели в Белом море сегодня в 13:10 мск начали поднимать на борт вертолета экипаж судна "Капитан Кузнецов". По данным ГУ МЧС по Архангельской области,  операция по подъему экипажа ведется, и на борт вертолета Ми-8 будут подняты все 12 человек, передает Интерфакс. Пострадавших среди членов экипажа нет.

Спасателям, которые испытывали трудности из-за штормовой погоды, высота волн в районе нахождения сухогруза достигает 7 метров, все же не удалось спуститься на борт судна.

"АН" сообщали, что сегодня с рассветом спасательный самолет обнаружил теплоход, подавший ранее сигнал бедствия. Сухогруз класса река-море Северо-западного речного пароходства "Капитан Кузнецов" направлялся из порта Яра-Яха Ямало-Ненецкого автономного округа в Архангельск для ремонта. 

ИЧ

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